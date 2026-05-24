Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch im Gewerbegebiet

Eisenberg (ots)

Am Samstag zwischen 10:00 Uhr - 16:30 Uhr gelangten unbekannte Täter durch aufschneiden des Zauns auf das Gelände einer Holzbaufirma im Gewerbegebiet Schortentalstraße zwischen Eisenberg und Königshofen. Von hier wurde eine Palette mit Solarpanelen und Kabel entwendet. Das Beutegut wurde vermutlich gleich vor Ort auf ein Transportmittel geladen. Der Wert der Beute kann noch nicht genau geschätzt werden, beläuft sich aber im hohen vierstelligen Betrag.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Zeit im Gewerbegebiet wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter Tel. 0361 574356210 oder email pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

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