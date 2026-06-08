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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Größerer Polizeieinsatz in Weilburg +++

Limburg (ots)

1. Größerer Polizeieinsatz in Weilburg

Weilburg, Frankfurter Straße,

Montag, 08.06.2026, 16:00 Uhr

(JB) Am heutigen Montag, 08.06.2026, kam es in Weilburg zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 16:00 Uhr wurde in der Frankfurter Straße in Weilburg ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Dabei waren auch Spezialeinheiten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. In diesem Kontext wurden, ebenfalls gegen 16:00 Uhr, drei Personen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen von Spezialeinheiten festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Limburg-Weilburg
Offheimer Weg 44
65549 Limburg
PHK May
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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