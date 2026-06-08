PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: +++ Größerer Polizeieinsatz in Weilburg +++
Limburg (ots)
1. Größerer Polizeieinsatz in Weilburg
Weilburg, Frankfurter Straße,
Montag, 08.06.2026, 16:00 Uhr
(JB) Am heutigen Montag, 08.06.2026, kam es in Weilburg zu einem größeren Polizeieinsatz.
Gegen 16:00 Uhr wurde in der Frankfurter Straße in Weilburg ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Dabei waren auch Spezialeinheiten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. In diesem Kontext wurden, ebenfalls gegen 16:00 Uhr, drei Personen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen von Spezialeinheiten festgenommen.
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