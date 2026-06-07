PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug +++ Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

Limburg, Eschhofen, Lahnstraße,

Freitag, 05.06.2026, 01:58 Uhr

(ra) Unbekannte stiegen am Freitagmorgen in Eschhofen in einen geparkten PKW Transporter ein.

Die Täter durchsuchten um 01:58 Uhr die Fahrerkabine des unverschlossenen Kraftfahrzeugs, welcher in der Lahnstraße abgestellt war. Sie entwendeten hieraus Bekleidungsgegenstände, bevor sie flüchten konnten.

Personenbeschreibung:

Täter 1: Männlich, 180 cm groß, schwarze Haare, kräftige Statur, komplett weiß gekleidet, osteuropäisches Erscheinungsbild. Täter 2 kann nicht näher beschrieben werden.

Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von circa 90 Euro.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

2. Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Linter, Mainzer Straße,

Samstag, 06.06.2026, 23:42 Uhr

(ra) Am Samstagabend entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer in Linter unerlaubt vom Unfallort.

Um 23:42 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Hünfelden. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug befuhr die Mainzer Straße entgegengesetzt. Dieses Fahrzeug geriet plötzlich, aus ungeklärter Ursache, auf den Fahrstreifen des Linienbusses. Der Busfahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden.

Durch das Ausweichmanöver beschädigte der Bus zwei am Straßenrand geparkte PKW. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von circa 23000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise zum Verursacherfahrzeug vor. Ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer.

Die Limburger Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0.

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