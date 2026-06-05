PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einladung für Printmedien - "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" an der Weiltalschule Weilmünster

Limburg (ots)

Einladung für Printmedien - "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" an der Weiltalschule Weilmünster

(kq)Das Polizeipräsidium Westhessen lädt Printmedien herzlich zu einer Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" an der Weiltalschule in Weilmünster ein.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11.06.2026, von 09:25 Uhr bis 10:55 Uhr statt.

Das Format ist Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung und verfolgt das Ziel, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu stärken sowie für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Dabei steht insbesondere der offene und ehrliche Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Mittelpunkt. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Jugendlichen Einblicke in die tägliche Arbeit der Polizei, die Herausforderungen des Polizeiberufs sowie die Rolle des Rechtsstaats. Gleichzeitig bietet das Format Raum für Fragen, Diskussionen und persönliche Begegnungen auf Augenhöhe.

Medienschaffende sind eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten. Um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, den 10.06.2026, 12:00 Uhr wird gebeten.

Hinweis für Medienschaffende:

Sollte Interesse an einer Berichterstattung vor Ort bestehen, wird vorab um Kontaktaufnahme mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen unter der Telefonnummer 0611-345 1042 gebeten.

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