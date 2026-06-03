PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Spielautomaten in Café angegangen +++ Wohnungstür hält stand +++ Lack zerkratzt

Limburg (ots)

1. Spielautomaten in Café angegangen,

Limburg, Diezer Straße, Dienstag, 02.06.2026, 02:15 Uhr bis Dienstag, 02.06.2026, 10:00 Uhr

(ro)In Limburg haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Spielautomaten in einem Café aufgebrochen. Zwischen 02:15 Uhr und 10:00 Uhr näherten sich die Täter dem Lokal in der Diezer Straße und drangen über eine Tür ins Innere ein. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf, nahmen Wechselgeldkassetten sowie Bargeld an sich, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Wohnungstür hält stand,

Limburg, Bischof-Blum-Straße, Dienstag, 02.06.2026, 00:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(ro)Einbrecher scheiterten am Dienstag beim Versuch, in eine Wohnung in Limburg einzudringen. Die Täter gelangten zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr auf bislang nicht bekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Bischof-Blum-Straße und machten sich gewaltsam an einer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss zu schaffen. Als sie die Tür jedoch nicht öffnen konnten, mussten sie unverrichteter Dinge abziehen. Entsprechende Wohnungstüren können Einbrechern beispielsweise die Arbeit erschweren. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Lack zerkratzt,

Brechen, Niederbrechen, Dietkircher Straße, Samstag, 30.05.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 10:45 Uhr

(ro)Am Wochenende hat ein Unbekannter einen geparkten Pkw beschädigt. Die graue Mercedes B-Klasse war zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 10:45 Uhr in der Dietkircher Straße abgestellt. Wer den Lack des Fahrzeugs zerkratzt hat, ist bislang unklar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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