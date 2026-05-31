PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Beide Kennzeichen gestohlen +++ Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw +++ Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein +++

Limburg (ots)

1. Beide Kennzeichen gestohlen

Weilburg, Wilhelmstraße,

Donnerstag, 28.05.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, 30.05.2026, 12:00 Uhr

(MW) Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmittag wurden dem Besitzer eines grauen Opel Meriva das vordere sowie das hintere Kennzeichen am Fahrzeug gestohlen. Das Fahrzeug stand im benannten Zeitraum in der dicht besiedelten Wohngegend in der Wilhelmstraße.

Zeugen und Hinweisgeber zum Diebstahl werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

2. Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Weinbach-Freienfels, L 3021,

Samstag, 30.05.2026, 09:23 Uhr

(MW) Am Samstagmorgen kam es auf der L 3021 zwischen Freienfels und Weinbach zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Am 30.05.2026, gegen 09:23 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Motorradfahrer als letzter einer Gruppe von Motorradfahrern die L 3021 von Weinbach aus in Richtung Freienfels. Im Scheitelpunkt einer Rechtskurve beabsichtigte der Motorradfahrer, ein vorausfahrendes Traktorgespann zu überholen. Hierzu zog er auf die Gegenfahrspur, wo ein entgegenkommender Pkw übersehen wurde. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer sowie die 54 Jahre alte Pkw-Fahrerin wurden hierbei leicht verletzt und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die L 3021 wurde für zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen und Hinweisgeber zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 bei der Polizei in Weilburg zu melden.

3. Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Limburg, Frankfurter Straße,

Samstag, 30.05.2026, 21:02 Uhr

Am Samstagabend, 30.05.2026, gegen 21 Uhr wurde ein alkoholisierter Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der zudem keinen Führerschein hat.

Auf Grund eines Hinweises kontrollierte eine Streife der Polizeistation Limburg den 51 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrades. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell