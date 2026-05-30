PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Geldbörse gestohlen +++ PKW-Frontscheibe eingeschlagen +++ Passanten und Einsatzkräfte beleidigt +++ Diebstähle aus Pkw +++ Pkw-Reifen zerstochen +++ Unfallflucht +++

Limburg (ots)

1. Diebstahl einer Geldbörse

Limburg, Innenstadt-Fußgängerzone

Mittwoch, 27.05.2026, 12:30 - 13:30 Uhr

(FD) Bereits am Mittwochnachmittag wurde in der Limburger Innenstadt die Geldbörse eines 29-jährigen entwendet.

Der Geschädigte war im Zeitraum von 12:30 - 13:30 Uhr zusammen mit weiteren Familienangehörigen in der Innenstadt im Bereich des Neumarktes und der Fußgängerzone unterwegs. Währenddessen schob der Geschädigte einen Kinderwagen mit einem Säugling. Zudem lag die Handtasche seiner Frau mit im Kinderwagen. Durch unbekannte Täter wurde die Geldbörse des Geschädigten aus der Handtasche entnommen. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. In der Geldbörse waren verschiedene Dokumente, Plastikkarten und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 EUR

2. Pkw-Frontscheibe eingeworfen

Selters-Niederselters, Am Steinfels

Freitag, 29.05.2026, 07:30 - 18:10 Uhr

(FD) In Niederselters wurde im Tagesverlauf am Freitag die Frontscheibe eines geparkten Pkws mit einem Stein beschädigt. Der Pkw, ein weißer VW Polo, des Geschädigten war auf dem öffentlichen Parkplatz in der Nähe der Schule abgestellt. In der Zeit zwischen 07:30 - 18:10 Uhr wurde die Frontscheibe des Pkws mit einem Stein eingeworfen. Der unbekannte Täter gelangte nicht in das Fahrzeuginnere. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR

3. Passanten und Einsatzkräfte beleidigt - Platzverweis und Polizeigewahrsam folgten

Limburg, Neumarkt und Innenstadtbereich

Freitag, 29.05.2026, 20:27 Uhr

(FD) Am Freitagabend waren Einsatzkräfte des Hessischen Präsidiums Einsatz zusammen mit Polizeibeamten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Rahmen der Einsatzmaßnahmen "Sicheres Limburg" in der Innenstadt von Limburg eingesetzt.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde eine männliche Person im Bereich des Neumarktes gemeldet, die grundlos Passanten verbal attackierte und beleidigte. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnte der 37-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Dieser beleidigte sofort die Einsatzkräfte, weshalb gegen den Wohnsitzlosen ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da der Beschuldigte dem Platzverweis nicht nachkam und noch verfassungsfeindliche Zeichen und Äußerungen tätige, wurde er festgenommen. Hierbei trat der Aggressor noch in Richtung der Einsatzkräfte. Diese blieben unverletzt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in das Gewahrsam der Polizeistation Limburg eingeliefert.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Diebstähle aus Pkw

4.1 Tankkarte und Bargeld aus zwei Pkw entwendet

Limburg-Eschhofen, Marienstätter Straße

Freitag, 29.05.2026, 21:30 Uhr - Samstag, 30.05.2026, 08:05 Uhr

(FD) Durch unbekannte Täter wurden die beiden Pkw des Geschädigten auf unbekannte Art und Weise geöffnet und Gegenstände entwendet. Beide Fahrzeuge, Marke Audi, standen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem frei zugänglichen Grundstück vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Die uT öffneten die Pkw und durchwühlten die Innenräume. Aus den Fahrzeugen wurden eine Tankkarte und Bargeld entwendet.

4.2 Bankkarte und Bargeld aus zwei Pkw gestohlen

Limburg-Eschhofen, Limburger Straße

Freitag, 29.05.2026, 20:30 Uhr - Samstag, 30.05.2026, 08:25 Uhr

(FD) Zwei unverschlossene Pkw wurden in Eschhofen, ebenfalls in der Nacht, durch unbekannte Täter aufgesucht.

Im Zeitraum von Freitag 20:30 Uhr bis Samstag 08:25 Uhr öffneten die unbekannten Täter die Pkw, Volvo und VW, des Geschädigten und entnahmen aus dem Innenraum eine Bankkarte und Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

5. Fahrzeugreifen zerstochen

Limburg-Offheim, Westerwaldstraße

Freitag, 29.05.2026, 18:30 Uhr - Samstag, 30.05.2026, 06:00 Uhr

(FD) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an einem Pkw VW Golf ein Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen.

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am Freitagabend in der Grundstückszufahrt vor seinem Wohnhaus. Am heutigen Samstag bemerkte er, dass der Vorderreifen auf der Beifahrerseite zerstochen wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 200 EUR.

Hinweise zu den Pressemeldungen nimmt die Polizeistation und Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

6. Diebstahl aus PKW

Weilmünster, Weilstraße

Donnerstag, 28.05.2026, 15:30 Uhr - 15:35 Uhr

(AKU) Am Donnerstag wurde die Bauchtasche eines Postzusteller aus seinem Fahrzeug heraus entwendet. Der Geschädigte parkte mit seinem Arbeitsfahrzeug am Straßenrand der Weilstraße in Höhe der Hausnummer 62 und verteilte wenige Minuten lang Post an die umliegenden Adressen. Als er zu seinem unverschlossenen Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass seine im Fahrzeug befindliche Bauchtasche entwendet worden war. Die Kriminalpolizei in Limburg befasst sich mit den weiteren polizeilichen Ermittlungen des Diebstahls.

7. Unfallflucht in Weilburg

Weilburg, Marktstraße

Dienstag, 26.05.2026, 16:00 Uhr

(AKU) Bereits am Dienstnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr Höhe der Marktstraße 9 in Weilburg zu einem beinahe Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Der entgegen der Einbahnstraße fahrende Fahrradfahrer zwang der PKW nach rechts auszuweichen, sodass dieser mit seiner rechten Fahrzeugseite einen Pflanzkübel streifte. Danach entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR. Sollten die Zeuge des Unfalles gewesen sein, melden sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Polizei Weilburg unter der 06471-93860.

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