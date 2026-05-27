PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Dachstuhlbrand in Hadamar +++

Limburg (ots)

Dachstuhlbrand,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 04:10 Uhr

(ro)Bei einem Wohnhausbrand am frühen Mittwochmorgen in Hadamar ist ersten Einschätzungen nach ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04:10 Uhr bemerkten Bewohner einen brennenden Pkw und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet und griff auf weitere Fahrzeuge sowie das angrenzende Wohngebäude über, sodass der Dachstuhl in Brand geriet. Die Löscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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