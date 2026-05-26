PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auto zerkratzt +++ Unbekannte werfen Haustür ein +++ Leichtverletzt nach Motorradunfall

Limburg (ots)

1. Auto zerkratzt,

Limburg, Mundipharmastraße, Freitag, 22.05.2026, 11.38 Uhr bis 11.50 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten am Freitagmittag innerhalb eines kurzen Zeitfensters ein Auto in Limburg. Zwischen 11.38 Uhr und 11.50 Uhr stand eine Mercedes E-Klasse auf dem Gelände eines Supermarktes in der Mundipharmastraße. Innerhalb dieser 20 Minuten wurde das Auto derart zerkratzt, dass ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Unbekannte werfen Haustür ein,

Elz, Offheimer Straße, Freitag, 22.05.2026, 22 Uhr

(da)Am Freitagabend haben Unbekannte den Glaseinsatz einer Haustür in der Offheimer Straße in Elz beschädigt. Gegen 22 Uhr klingelte es zunächst an der Tür des Mehrfamilienhauses in der Offheimer Straße. Kurz darauf mussten die Bewohner feststellen, dass der Glaseinsatz der Tür mit einem Stein eingeworfen worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Leichtverletzt nach Motorradunfall,

Kreisstraße 490 bei Weilburg, Montag, 25.05.2026, 18.30 Uhr

(da)Bei einem Unfall mit einem Motorrad wurden am Montagabend zwei Personen leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr fuhren zwei 17-jährige Mädchen auf einem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 490 vom Runkeler Wald kommend in Richtung Odersbach. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihre Suzuki GSX-125 und geriet in die Leitplanke. Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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