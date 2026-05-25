PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kennzeichendiebstahl +++ Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich +++

Limburg (ots)

1. Kennzeichen von Motorrad gestohlen

Hünfelden-Ohren, Ringstraße

Samstag, 23.05.2026, 19:00 Uhr - Sonntag, 24.05.2026, 11:00 Uhr

(FD) In Hünfelden-Ohren entwendeten Unbekannte das amtliche Kennzeichen von einem Motorrad. Zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr und Sonntagvormittag, 11:00 Uhr wurde von einem abgestellten Motorrad, Marke BMW, das Kennzeichen entwendet. Der Geschädigte hatte sein Zweirad abgedeckt, jedoch frei zugänglich, auf seinem Grundstück abgestellt. Durch Unbekannte wurde das Kennzeichen abmontiert und entwendet. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 40 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht - Pkw touchiert und geflüchtet

Limburg, Galmerstraße

Samstag, 23.05.2026, 13:30 - 18:30 Uhr

(FD) Am Samstagnachmittag verursachte ein Unbekannter in der Galmerstraße in Limburg einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die 23-jährige Geschädigte parkte ihren schwarzen Pkw, Audi A3, in der Galmerstraße, in Höhe der Hausnummer 36, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Nachdem sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden im Frontbereich auf der Fahrerseite fest. Der Verursacher beschädigte beim Ein-/Ausparken den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

3. Pkw überschlägt sich nach Überholmanöver

Weilburg-Kubach, Kreisstraße 411

Samstag, 24.05.2026, 19:10 Uhr

(JB) Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus einem Ortsteil von Weilburg mit seinem Pkw VW die Kreisstraße 411 zwischen Edelsberg und Kubach. Hier beabsichtigte er vor einer Kurve gleich drei vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen, wobei er zudem verbotswidrig eine Abbiegespur des Gegenverkehrs überfuhr. Vermutlich aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit, wurde der Pkw in der nachfolgenden Kurve nach außen getragen, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und überschlug sich in der Folge in der angrenzenden Feldgemarkung. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Mitfahrer, 10 und 16 Jahre alt, des Unfallverursachers leicht und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 19-Jährige unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Da für ihn als Fahranfänger die 0 Promillegrenze gilt, musste er sich daher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg einer Blutentnahme unterziehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18000 EUR.

Die Polizei in Weilburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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