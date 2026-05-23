PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Brand einer Gartenhütte +++ E-Bike entwendet +++ Diebstahl auf Friedhof +++ Diebstahl einer Handtasche +++ Kennzeichen gestohlen +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Brand einer Gartenhütte,

Bad Camberg, Lahnstraße, Samstag, 23.05.2026, 06:54 Uhr

(ra) In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag zu einem Brand einer bewohnbaren Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Bad Camberg.

Zum Zeitpunkt des Brandes gegen 07:00 Uhr nächtigten die Pächter in ihrer Hütte und wurden durch laut knackendes Holz aus dem Schlaf gerissen. Trotz des fortgeschrittenen Brandes, konnten die Personen die Hütte mit ihren Hunden unverletzt verlassen. Das Feuer griff sogar auf die Hütte des benachbarten Gartengrundstücks über. Die Löscharbeiten waren sehr umfangreich und zeitlich intensiv. Die Feuerwehr Bad Camberg war mit 33 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließenden Angaben gemacht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mindestens 25.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Limburg übernommen.

2. E-Bike entwendet,

Limburg, Lindenholzhausen, Bahnhof, Freitag, 22.05.2026, 08:27 Uhr - Samstag, 23.05.2026, 01:45 Uhr

(ra) Freitag auf Samstag kam es in Lindenholzhausen zu einem Diebstahl von E-Bike.

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein am Bahnhof in Lindenholzhausen abgestelltes grün-schwarzes E-Bike des Herstellers Carver. Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Grablampen und Bronzekreuz gestohlen, Mengerskirchen, Dillhausen, Laurentiusstraße, Samstag, 16.05.2026, 12:00 Uhr - Freitag, 22.05.2026, 18:00 Uhr

(jk) Unbekannte Täter entwendeten Grabschmuck in Dillhausen.

Zwischen dem 16. und 22.05.26 begaben sich der oder die Täter auf den Friedhof in der Laurentiussstaße. Dort entwendete sie zwei Grablampen und ein Bronzekreuz von verschiedenen Gräbern. Es wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Es entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt. Sie nimmt Hinweise unter 06431 9140 - 0 entgegen.

4. Diebstahl von Handtasche,

Limburg, Bahnhofstraße, Freitag, 22.05.2026, 13:30 Uhr

(ra) Am Freitag zur Mittagszeit kam es in Limburg in einem Eiscafé zu einem Diebstahl einer Handtasche.

Gegen 13:30 Uhr wurde eine durch den Eigentümer auf der Außenbestuhlung vergessene Handtasche durch unbekannte Täter entwendet. Die Höhe des erlangten Gutes ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im zeitlichen Zusammenhang nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

5. Kennzeichen gestohlen,

Brechen, Niederbrechen, Vorm Werschberg, Donnerstag, 21.05.2026, 16:00 Uhr - Freitag, 22.05.2026, 14:30 Uhr

(ra) In Niederbrechen entwendeten Unbekannte von Donnerstag auf Freitag ein amtliches Kennzeichen.

Zwischen Donnerstag, 21.05.2026, 16:00 Uhr und Freitag. 22.05.2026, 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichen an einem PKW, Ford Kombi in der Straße Vorm Werschberg. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 35 Euro.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer 06431-9140-0 entgegen.

6. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Lindenholzhausen, Mozartstraße, Donnerstag, 21.05.2026, 07:00 Uhr - 16:00 Uhr

(ra) Letzten Donnerstag flüchtete ein Verkehrsteilnehmer in Lindenholzhausen vom Unfallort.

Zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Mozartstraße einen geparkten blauen Fiat Tipo. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise zum Verursacherfahrzeug sind nicht bekannt, ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer.

Die Polizei Limburg ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

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