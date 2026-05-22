PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kopfnuss und Schläge ausgeteilt

Limburg (ots)

Weilburg, Bahnhofstraße,

Donnerstag, 21.05.2026, 22:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurden zwei Männer in Weilburg von einem Unbekannten auf offener Straße angegriffen und verletzt. Ersten Ermittlungen nach trafen die beiden 17- und 18-Jährigen in der Bahnhofstraße auf zwei ihnen Unbekannte. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf einer der beiden Männer die beiden Jungen angriff, einem eine Kopfnuss versetzte und dem anderen ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Begleiter in Richtung der Limburger Straße. Einer der Verletzten musste in eine Klinik gebracht werden.

Der Angreifer wurde mit einem "südländischen Erscheinungsbild" beschrieben. Er hatte braune Haare und war mit einem weißen Shirt, einer hellen Jeans sowie hellen Sneakern bekleidet.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise zu der Auseinandersetzung unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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