PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr +++

Limburg (ots)

Autofahrer bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Selters-Eisenbach, Hessenstraße (L3449), Mittwoch, 20.05.2026. 12:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3449 bei Eisenbach ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer die Landesstraße 3449 von Haintchen nach Selters. In Höhe des "Tannenhofs" geriet der BMW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen, welcher von einem 56-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Zusammenprall erlitt der Pkw-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer trug leichte Verletzungen davon und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen und der BMW sichergestellt. Die besagte Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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