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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Werkzeuge aus Kapelle gestohlen

Limburg (ots)

Weilmünster, Weilstraße,

Samstag, 16.05.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende waren Einbrecher in einer von Sanierungsmaßnahmen betroffenen Kapelle in Weilmünster zugange. Auf dem Klinikgelände in der Weilstraße wird aktuell eine Kapelle saniert. Zu diesem Zwecke lagerten dort auch am Wochenende Werkzeuge. Diesen Umstand machten sich Unbekannte zu Nutze, in dem sie zwischen Samstag und Sonntag ein Kellerfenster aufbrachen und aus dem Gebäude das besagte Werkzeug stahlen.

Hinweise in der Sache erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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