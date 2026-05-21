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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrrad vor Schule gestohlen

Limburg (ots)

Hadamar, Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Mittwoch, 20.05.2025, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde vor einer Schule in Niederhadamar ein Fahrrad gestohlen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich die Diebe zu dem Parkplatz einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße und stahlen von diesem unbemerkt ein Mountainbike der Marke "Bergsteiger Kodiak". Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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