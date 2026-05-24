PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Körperverletzungsdelikte auf Kirmes +++ Widerstand und Beleidigung gegen Vollstreckungsbeamte +++ Verkehrsunfallflucht +++ Sachbeschädigung +++ Kennzeichendiebstahl

Limburg (ots)

1. Körperverletzung auf der Kirmes,

Waldbrunn, Ellar, Hauser Straße, Sonntag, 24.05.2026, 00:54 Uhr

(ra) Am Sonntag kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung in Waldbrunn Ellar. Gegen 1:00 Uhr wurde ein 19-jähriger Kirmesbesucher von einem 39-jährigen Kirmesbesucher nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung ins Gesicht getreten. Der 39-Jährige hingegen von diesem mit der Faust geschlagen. Beide Personen wurden nach Festnahme und Blutentnahme von hiesiger Dienststelle entlassen. Über die jeweiligen Verletzungsbilder liegen zum Berichtszeitpunkt keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen.

2. Nach Beleidigung Widerstand geleistet, Waldbrunn, Ellar, Hauser Straße, Sonntag, 24.05.2026, 01:13 Uhr

(ra) Am Sonntag leistete ein Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und beleidigte sie, nachdem dieser zuvor das Festgelände der Ellarer Kirmes nicht verlassen wollte. Gegen 00:55 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamte alarmiert, da ein 33-Jähriger durch das Sicherheitspersonal dem Festgelände verwiesen wurde und der Aufforderung nicht nachkam. Die Person zeigte sich körperlich aggressiv gegenüber anderen Besuchern. Durch diese wurde ebenfalls versucht, beruhigend auf ihn einzuwirken. Auch gegen die eintreffenden Beamten zeigte er sich aggressiv und ging diese körperlich an. Bei der sich anschließenden Fesselung leistete der Beschuldigte weiter erheblichen Widerstand, konnte jedoch festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Nach durchgeführter Blutentnahme, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter 06431 9140-0 entgegen.

Zeitgleich zu der Widerstandshandlung kam es zu weiteren kleineren Rangeleien und zumindest verbalen Auseinandersetzungen. Insgesamt mussten mehrere Funkstreifen vor Ort eingesetzt werden, um die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen.

3. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Samstag, 23.05.2026, 11:00 Uhr - 12:30 Uhr

(ra) Am Samstag flüchtete ein Verkehrsteilnehmer in Limburg vom Unfallort. Zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Werner-Senger-Straße einen geparkten grauen Audi Q7. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise zum Verursacherfahrzeug sind nicht bekannt, ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer.

Die Polizei Limburg ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0.

4. Bei Auseinandersetzung Trikot zerrissen,

Limburg, Inselweg,

Samstag, 23.05.2026, 22:20 Uhr

(ra) Am Samstagabend kam es zu einer Sachbeschädigung in Limburg. Gegen 22:20 Uhr geriet ein Unbekannter mit einem weiteren Unbekannten in verbale Streitigkeiten in einer Lokalität im Inselweg in Limburg. Ein 17-Jähriger Besucher geriet in diese bestehenden Streitigkeiten hinein. Der Täter ergriff den 17-Jährigen an dessen Trikot und zerriss dieses. Ihm gelang die Flucht.

Es soll sich um eine männliche Person, circa 20 Jahre, schlanke Statur, dunkle Haare, südländischer Phänotyp gehandelt haben. Der Täter selbst trug auch ein Fußballtrikot schwarz/grau der Nationalmannschaft Brasiliens mit der Aufschrift "Neymar".

Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Kennzeichendiebstahl,

Merenberg, Barig-Selbenhausen, Tannenweg, Freitag, 22.05.2026, 17:00 Uhr - Samstag, 23.05.2026, 09:00 Uhr

(Sch) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Merenberg im Ortsteil Barig-Selbenhausen zu einem Diebstahl eines Kennzeichens. Der Besitzer stellte seinen weißen Ford am Freitag gegen 17:00 im Tannenweg in Barig-Selbenhausen ab. Als dieser am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das vordere Kennzeichen entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell