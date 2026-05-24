PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3044

Limburg (ots)

Limburg Weilburg, L 3044, zwischen Löhnberg und Niedershausen Sonntag, 24.05.2026, 11:49 Uhr

(ra) Am Sonntagmittag kam es auf der Landstraße 3044 kurz vor dem Ortseingang Niedershausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße aus Löhnberg kommend in Fahrtrichtung Niedershausen. Eine 40-jährige Fahrerin eines PKW Toyota fuhr in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor dem Ortseingang Niedershausen kam es zwischen den beiden Kraftfahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Die Pkw Fahrerin wurde leichtverletzt in das umliegende Krankenhaus verbracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der besagte Streckenabschnitt über 4 Stunden gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde um 16:05 Uhr wieder freigegeben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Weilburg unter 06471-9386-0 zu melden.

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