PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Telefonbetrüger machen Beute +++ Nach Feuerwehrmann geschlagen und getreten +++ Polizeibeamtin angegriffen +++ Fahrzeugbrand +++ Motorrad gestohlen

Limburg (ots)

1. Telefonbetrüger machen Beute,

Limburg, Walderdorffstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben Telefonbetrüger in Limburg Beute gemacht. Die Täter gaukelten dem Angerufenen am Nachmittag vor, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Gegen 17:15 Uhr übergab der Mann aus seinem Fahrzeug heraus schließlich einem Abholer vor dem Amtsgericht in der Walderdorffstraße Bargeld und Schmuck. Der Betrug fiel erst später auf. Der Abholer soll zwischen 25 und 28 Jahre alt gewesen sein. Er wird mit Vollbart sowie dunklen kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt. Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Vermögen der Angerufenen zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten sie am Mittwochnachmittag im Bereich des Amtsgerichts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Betrug in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung.

2. Nach Feuerwehrmann geschlagen und getreten, Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 07:00 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen hat ein Mann nach einem Feuerwehrmann geschlagen und getreten. Der Feuerwehrmann hatte dem Mann zuvor während der Löscharbeiten bei einem Wohnhausbrand (siehe hierzu Pressemeldung vom 27.05.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6282636) untersagt, mit einem Pkw von einem Parkplatz zu fahren, da dort Löschschläuche verliefen. Der 35-Jährige beleidigte den eingesetzten Helfer nicht nur, sondern schlug nach ihm und trat ihm im weiteren Verlauf gegen das Bein. Der Feuerwehrmann konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Angreifer muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten. Seine Personalien hatte die Polizei im Rahmen des Löscheinsatzes aufgenommen.

3. Polizeibeamtin angegriffen,

Beselich-Schupbach, Auf dem Gaul, Mittwoch, 27.05.2026, 16:50 Uhr

(ro)Am Mittwochnachmittag ist eine Polizeibeamtin im Rahmen eines Einsatzes in Beselich-Schupbach angegriffen und leicht verletzt worden. Die Beamten waren gegen 16:50 Uhr zusammen mit dem Veterinäramt in der Straße "Auf dem Gaul" im Einsatz. Während der Identitätsfeststellung der dort angetroffenen Personen, störte eine Frau die polizeilichen Maßnahmen und musste von einer Streife festgenommen werden. Hierbei wehrte sie sich, indem sie die eingesetzten Beamten wegstieß. Eine Angehörige störte die Festnahme der 53-Jährigen, indem sie um sich schlug, hierbei eine Polizeibeamtin traf und diese zusätzlich mit Worten bedrohte. Auch der 29-Jährigen mussten die Handfesseln angelegt werden. Die Polizistin konnte ihren Dienst fortsetzen, wurde aber leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

4. Fahrzeugbrand,

Limburg, Wasserhausweg, Mittwoch, 27.05.2026, 23:45 Uhr

(ro)In Limburg brannte in der Nacht zum Donnerstag ein Pkw im Wasserhausweg. Kurz vor Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da auf dem dortigen Parkplatz ein Auto brannte. Zuvor habe sich eine Person in der Nähe eines Peugeots aufgehalten, bevor dieser in Flammen aufging. Diese sei anschließend schnell in Richtung Offheimer Weg verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Motorrad gestohlen,

Runkel-Dehrn, Steedener Weg, Festgestellt: Mittwoch, 27.05.2026, 19:30 Uhr

(ro)In Dehrn haben Unbekannte ein Motorrad gestohlen. Die Maschine der Marke "KTM" wurde zuletzt gegen 19:30 Uhr auf dem Gelände einer Werkstatt im Steedener Weg gesehen. Wann genau sich die Täter im Verlauf des Abends dem Motorrad näherten und es entwendeten, ist bislang unklar. Die Polizei fahndet nun nach dem Motorrad, an dem zuletzt das Kennzeichen "DIZ-FS 95" angebracht war. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 an die Polizeistation Limburg.

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