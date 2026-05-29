PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 19-Jährige belästigt +++ Busscheibe beschädigt

Limburg (ots)

1. 19-Jährige belästigt,

Limburg, Neumarkt, Donnerstag, 28.05.2026, 16:00 Uhr bis 16.50 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter eine junge Frau in Limburg belästigt. Zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr soll sich ein Mann in der Fußgängerzone am Neumarkt neben die 19-Jährige gesetzt und an seinem Glied manipuliert haben.

Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen. Er war etwa 60 bis 70 Jahre alt, ca. 1,50 bis 1,60 Meter groß, hatte eine Halbglatze sowie graue Haare und wird als "mitteleuropäisch" aussehend und mit Bauchansatz beschrieben. Bei der Tat war er mit einer grünen Hose, einem weißen kurzärmeligen Oberteil und dunklen Schuhen bekleidet.

Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Busscheibe beschädigt,

Limburg, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 28.05.2026, 21:05 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in der Limburger Eisenbahnstraße die Scheibe eines Linienbusses beschädigt. Der Fahrgast schlug mit dem im Bus befindlichen Nothammer gegen 21:05 Uhr auf eine der Busscheiben ein, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Bus. Eine Beschreibung des Mannes liegt derzeit noch nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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