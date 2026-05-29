PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 19-Jährige belästigt +++ Busscheibe beschädigt

Limburg (ots)

1. 19-Jährige belästigt,

Limburg, Neumarkt, Donnerstag, 28.05.2026, 16:00 Uhr bis 16.50 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter eine junge Frau in Limburg belästigt. Zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr soll sich ein Mann in der Fußgängerzone am Neumarkt neben die 19-Jährige gesetzt und an seinem Glied manipuliert haben.

Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen. Er war etwa 60 bis 70 Jahre alt, ca. 1,50 bis 1,60 Meter groß, hatte eine Halbglatze sowie graue Haare und wird als "mitteleuropäisch" aussehend und mit Bauchansatz beschrieben. Bei der Tat war er mit einer grünen Hose, einem weißen kurzärmeligen Oberteil und dunklen Schuhen bekleidet.

Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Busscheibe beschädigt,

Limburg, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 28.05.2026, 21:05 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in der Limburger Eisenbahnstraße die Scheibe eines Linienbusses beschädigt. Der Fahrgast schlug mit dem im Bus befindlichen Nothammer gegen 21:05 Uhr auf eine der Busscheiben ein, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Bus. Eine Beschreibung des Mannes liegt derzeit noch nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 13:47

    POL-LM: Telefonbetrüger machen Beute +++ Nach Feuerwehrmann geschlagen und getreten +++ Polizeibeamtin angegriffen +++ Fahrzeugbrand +++ Motorrad gestohlen

    Limburg (ots) - 1. Telefonbetrüger machen Beute, Limburg, Walderdorffstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr (ro)Am Mittwoch haben Telefonbetrüger in Limburg Beute gemacht. Die Täter gaukelten dem Angerufenen am Nachmittag vor, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:10

    POL-LM: +++ Dachstuhlbrand in Hadamar +++

    Limburg (ots) - Dachstuhlbrand, Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 04:10 Uhr (ro)Bei einem Wohnhausbrand am frühen Mittwochmorgen in Hadamar ist ersten Einschätzungen nach ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 04:10 Uhr bemerkten Bewohner einen brennenden Pkw und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet und ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:26

    POL-LM: Auto zerkratzt +++ Unbekannte werfen Haustür ein +++ Leichtverletzt nach Motorradunfall

    Limburg (ots) - 1. Auto zerkratzt, Limburg, Mundipharmastraße, Freitag, 22.05.2026, 11.38 Uhr bis 11.50 Uhr (da)Unbekannte zerkratzten am Freitagmittag innerhalb eines kurzen Zeitfensters ein Auto in Limburg. Zwischen 11.38 Uhr und 11.50 Uhr stand eine Mercedes E-Klasse auf dem Gelände eines Supermarktes in der Mundipharmastraße. Innerhalb dieser 20 Minuten wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren