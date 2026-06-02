PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Polizeibeamte ohne Beute +++ Tür von Anwesen aufgehebelt +++ Fahrzeug durchwühlt

Limburg (ots)

1. Falsche Polizeibeamte ohne Beute,

Limburg, Montag, 01.06.2026

(ro)In Limburg haben sich Telefonbetrüger am Montag als angebliche Polizeibeamte ausgegeben. Im Laufe des Tages meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der echten Limburger Polizei. Sie alle waren zuvor von den Betrügern mit der immer gleichen Masche angerufen worden. Die Betrüger hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu vermehrten Einbrüchen gekommen sei. Nun sei auch das Hab und Gut der Angerufenen in Gefahr. Entsprechend sollten sie ihre Wertgegenstände zusammensuchen. Ein Kriminalbeamter würde diese dann bei ihnen zu Hause einsammeln und sicher verwahren. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf diese Betrugsmasche herein. Der oben dargestellte Sachverhalt war von vorne bis hinten erlogen. Insgesamt sind der Polizei bislang eine Hand voll Anrufe dieser Art bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Tür von Anwesen aufgehebelt,

Limburg, Brückengasse, Festgestellt: Montag, 01.06.2026, 23:48 Uhr

(fh)Am Montagabend sind Unbekannte in ein Haus in Limburg eingestiegen. Zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt vor Mitternacht suchten sie das Gebäude in der Brückengasse auf und hebelten dessen Eingangstür auf. Anschließend betraten sie das Haus, ohne jedoch etwas zu stehlen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Fahrzeug durchwühlt,

Bad Camberg, Blumenweg, Sonntag, 31.05.2026, 23:30 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag waren Diebe in Bad Camberg unterwegs. Im Zeitfenster von 23:30 Uhr bis 12:00 Uhr öffneten sie unbemerkt einen im Blumenweg abgestellten Hyundai i10 und durchwühlten dessen Innenraum nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

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