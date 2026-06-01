PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Diebstahl von Messing - Täter flüchten ins Feld +++ Angebliche Handwerker führen Arbeiten nicht aus +++ Gegen Hauswände gefahren

Limburg (ots)

1 Versuchter Diebstahl von Messing - Täter flüchten ins Feld, Weilburg, Johann-Ernst-Straße, Montag, 01.06.2026, 00:30 Uhr

(fh)In Weilburg versuchten Unbekannte in der Nacht zum Montag Messing von einem Betriebsgelände zu stehlen. Ersten Ermittlungen nach betraten mindestens zwei Täter das Firmengelände in der Johann-Ernst-Straße und suchten dort einen Lagerplatz für Messingstangen auf. Während die Unbekannten die Stangen zu einem anderen Teil des Geländes transportierten, um sie in der Folge von dort abzutransportieren, wurden sie über eine Kamera beobachtet. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreifen flüchteten die Diebe ohne Diebesgut in ein angrenzendes Feld und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr gestellt werden.

Hinweis nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Angebliche Handwerker führen Arbeiten nicht aus, Runkel-Dehrn, Samstag, 30.05.2026, 11:55 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Samstagmittag wurde eine Seniorin aus Runkel-Dehrn von vermeintlichen Handwerkern betrogen. Gegen 11:55 Uhr klingelten die Männer bei der Dame und boten an, eine Fassadenreparatur durchzuführen. Die Frau willigte ein und zahlte den Männern, welche einen weißen Kastenwagen fuhren, 500 Euro, um erst später festzustellen, dass die Arbeiten überhaupt nicht durchgeführt worden waren.

Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Gegen Hauswände gefahren,

Selters, Niederselters, Limburger Straße, Montag, 01.06.2026, 05:00 Uhr

(fh)Am frühen Montagmorgen stieß ein Autofahrer in Niederselters gegen gleich zwei Hauswände. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren ist. Gegen 05:00 Uhr befuhr der 32-Jährige mit einem Volvo die Limburger Straße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Hauswand. Kurz danach stieß das Fahrzeug dann auch noch gegen eine schräg gegenüberliegende Hauswand. Vor Ort wurden im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden. Weiterhin besitzt der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Der 32-Jährige kam in der Folge zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, wo ihm aufgrund des Verdachts des vorangegangenen Drogenkonsums, Blut abgenommen wurde. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten. Der Volvo wurde abgeschleppt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell