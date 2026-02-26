Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht nach dem Training unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 25.02.2026 um 23:15 Uhr ein 25-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Fiat Ducato in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seinem Training. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss sich dieser in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell