PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Alkoholisierter Fahrer verursacht Auffahrunfall +++ Trunkenheitsfahrt nach auffälliger Fahrweise +++

Limburg (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch

Limburg, Behringstraße

Mittwoch, 03.06.2026, 19:30 - 20:40 Uhr

(FD) Unbekannte Täter scheiterten am Mittwochabend beim Versuch, die Wohnungstür im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gewaltsam aufzubrechen. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen 19:30 und 20:40 in das Wohnhaus in der Behringstraße und machten sich am Türschloss einer Wohnungstür erheblich zu schaffen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht in die Wohnung gelangten und sich unverrichteter Dinge aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung entfernten.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

2. Alkoholisierter Fahrer verursacht einen Auffahrunfall

Elz, Rathausstraße

Mittwoch, 03.06.2026, 17:25 Uhr

(FD) Am Mittwochnachmittag kam es auf der Rathausstraße in Elz zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Durch die Polizeistreife wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein 44-jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg und seine zwei Mitfahrer (58 und 10 Jahre alt) befuhren mit einem Pkw, Chevrolet, die Hauptdurchgangsstraße von Elz in Richtung Hadamar. Direkt dahinter befand sich ein 37-jähriger, ebenfalls aus dem hiesigen Landkreis, mit seinem Pkw Mazda. Der vorausfahrende Pkw musste aufgrund des dichten Verkehres bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der Fahrer des Mazdas zu spät und fuhr dem Chevrolet auf. Dadurch wurde der Fahrer des Chevrolets leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Verursacher alkoholisiert ist. Ein Vortest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Der Fahrer wurde daher festgenommen, zur Polizeistation nach Limburg gebracht und ihm dort durch eine Ärztin für das Ermittlungsverfahren Blut abgenommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt, bevor der Beschuldigte seinen Heimweg antreten durfte.

3. Trunkenheitsfahrt nach auffälliger Fahrweise

Hadamar-Niederzeuzheim, Brückenberg

Donnerstag, 04.06.2026, 00:10 Uhr

(FD) Am frühen Donnerstagmorgen konnte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer festgestellt und aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Streife der Polizeistation Limburg befuhr die Bundesstraße 49. Dabei bemerkte sie einen Pkw, VW Golf, der unsicher und teilweise in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen fuhr. Am Ortseingang von Niederzeuzheim konnte der Pkw kontrolliert werden. Dabei ergab sich schnell der Verdacht, dass der Fahrer, ein 26-jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, alkoholisiert hinter dem Steuer sitzt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Limburg gebracht. Nachdem der Beschuldigte seinen Führerschein abgegeben hatte, trat er seinen Heimweg an.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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