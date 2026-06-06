PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kupferdieb nach Verfolgungsfahrt festgenommen +++ PKW-Diebstahl in Weilburg +++ Ladendiebstahl im Supermarkt +++ Zusammenstoß auf Fahrradweg

Limburg (ots)

1. Kupferdieb nach Verfolgungsfahrt festgenommen,

Limburg-Staffel, B8 / Diez, B417,

Samstag, 06.06.2026, 03:20 Uhr

(akr) Am frühen Samstagmorgen konnte ein mutmaßlicher Kupferdieb nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei festgenommen werden.

Gegen 03:20 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Limburg, auf der B8 in Limburg-Staffel, einen grauen BMW einer Kontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug ignorierte zunächst die Anhaltesignale, beschleunigte stark und flüchtete in Richtung Diez. Im Stadtgebiet Diez stoppte das Fahrzeug plötzlich und drei Personen rannten zu Fuß davon. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen neben der Polizei Limburg auch mehrere rheinland-pfälzische Streifenwagen beteiligt waren, konnte eine der flüchtigen Personen, ein 21-jähriger Mann, festgenommen werden. Die beiden übrigen Personen sind weiterhin flüchtig. Im Fahrzeug konnten schließlich größere Mengen Kupferkabel aufgefunden werden, die mutmaßlich kurz zuvor entwendet worden waren. Das Fahrzeug sowie das Diebesgut wurden sichergestellt und der Festgenommene zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Limburg verbracht. Von dort aus wurde er im Anschluss entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

2. PKW-Diebstahl in Weilburg,

Weilburg-Kubach, Bei der Lieben Frau,

Donnerstag, 04.06.2026, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.06.2026, 08:10 Uhr

(dm) Im genannten Tatzeitraum kam es in Weilburg-Kubach zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw.

Der grau Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen WEL-FS 98 des Geschädigten wurde am Donnerstagabend wenige Meter vom Wohnhaus entfernt auf der Straße abgestellt. Am Freitagmorgen wurde bemerkt, dass das abgestellte Fahrzeug nicht mehr an Ort und Stelle war und auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet wurde. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 45.000EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

3. Ladendiebstahl im Supermarkt,

Merenberg, Auf dem Alten Berg,

Freitag, 05.06.2026, 13:50 Uhr

(dm) Am Freitagmittag kam es in einem Supermarkt in Merenberg zu einem Ladendiebstahl.

Der Täter entwendete insgesamt drei Packungen Kaffee im Gesamtwert von 65 Euro. Er konnte durch Mitarbeiter des Marktes festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zwei weitere an der Tat beteiligte, bislang unbekannte Mittäter konnten vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06431-9140-0 zu melden.

4. Zusammenstoß auf Fahrradweg,

Runkel-Steeden, Lahnradweg,

Freitag, 05.06.2026, 17:10 Uhr

(akr) Am Freitagnachmittag kam es auf dem Lahnradweg in Höhe der Ortschaft Runkel-Steeden zum Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrradfahrer, wodurch beide verletzt wurden.

Gegen 17:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Lahnradweg aus Richtung Weilburg kommend in Richtung Limburg. In Höhe der Ortschaft Runkel-Steeden überholte sie nach aktuellem Kenntnisstand eine Gruppe von mehreren Fahrradfahrern. Hierbei kam es zur seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Rennradfahrer, woraufhin die Radfahrerin zu Fall kam. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste schließlich durch einen RTW in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Rennradfahrer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Am Pedelec der Frau entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Personen aus der Gruppe der überholten Radfahrer, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg zu wenden.

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