PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tankstelle überfallen +++ Diebisches Pärchen scheitert +++ Brand auf dem Gelände des Wertstoffhofs

Limburg (ots)

1. Tankstelle überfallen,

Elz, Hadamarer Straße, Donnerstag, 04.06.2026, 21:35 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend hat ein maskierter und bewaffneter Täter eine Tankstelle in Elz überfallen. Gegen 21:35 Uhr betrat der Mann die Tankstelle in der Hadamarer Straße und bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe. In der Folge entnahm der Täter Bargeld aus der Kasse. Währenddessen kam es zum Gerangel mit dem Mitarbeiter, sodass der Unbekannte eilig flüchtete und hierbei noch zahlreiche Geldscheine verlor. Auch die Waffe blieb zurück, sie wurden von den alarmierten Beamten sichergestellt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der etwa 1,75 bis 1,85 Meter große Täter trug eine schwarze Hose, dunkle Schuhe sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Zudem hatte er sein Gesicht unter einer schwarzen Maske verborgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Raub aufgenommen und die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebisches Pärchen scheitert,

Limburg, Weilburger Straße, Donnerstag, 04.06.2026, 13:30 Uhr

(ro)Ein diebisches Pärchen wollte einer Frau am Donnerstag in Limburg die Goldkette stehlen. Gegen 13:30 Uhr fuhr das Pärchen in einem Auto auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Weilburger Straße vor und verwickelte eine Anwohnerin geschickt in ein Gespräch. Währenddessen griff die Beifahrerin aus dem Auto heraus nach der Goldkette der Limburgerin und riss ihr diese vom Hals. Die Frau konnte sie der Diebin jedoch wieder aus der Hand ziehen, bevor das Pärchen im Fahrzeug eilig davonfuhr. Es soll sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer soll "südländisch" ausgesehen haben. Seine Begleiterin wird mit "mitteleuropäischem" Erscheinungsbild und goldenen Zähnen beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Brand auf dem Gelände des Wertstoffhofs, Limburg, Dietkircher Straße, Donnerstag, 04.06.2026, 18:10 Uhr

(ro)Am Donnerstag kam es auf dem Gelände eines Wertstoffhofs in Limburg zu einem Brand. Gegen 18:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchsäule sowie Knallgeräuschen in der Dietkircher Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei stand der Auflieger einer Sattelzugmaschine in Brand, die Löscharbeiten der Feuerwehr waren bereits im vollen Gange. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der im Auflieger geladene Müll entzündet. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Während der Löscharbeiten musste die Dietkircher Straße kurzzeitig gesperrt werden. Für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

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