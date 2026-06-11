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POL-LM: Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" in Weilmünster

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Limburg (ots)

Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" in Weilmünster Weilmünster, Donnerstag, 11.06.2026

(kq)Am Donnerstagmorgen fand in der Weiltalschule in Weilmünster eine Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" statt.

Das Format ist Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung und zielt darauf ab, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu fördern sowie für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Hier setzt die Polizei mit Transparenz und direktem Dialog an, um der jüngeren Generation ihre tägliche Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen näherzubringen.

Nach einer gemeinsamen Begrüßung durch die Schulleiterin Anette Schmittel und den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, hieß dieser die rund 100 Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen herzlich willkommen. In seinem Grußwort unterstrich er die Bedeutung von Respekt, gegenseitigem Verständnis und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Formate wie "Cops im Dialog" seien ein wichtiger Beitrag, um junge Menschen mit Einsatzkräften ins Gespräch zu bringen und das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken.

Die regionale Jugendkoordinatorin Bärbel Rogée moderierte anschließend die Veranstaltung. Bevor es in den Dialog ging, stellte der Leiter der Kriminalpolizei Limburg-Weilburg, Jacob Bald, in einem Vortrag die Bedeutung von Regeln und Werten in unserer Gesellschaft sowie die Rolle der Polizei dar.

Er betonte die Wichtigkeit des Austauschs und stellte klar, dass die Polizei gesellschaftliche Herausforderungen nicht allein lösen könne:

"Die Veranstaltung 'Cops im Dialog' zeigt eindrucksvoll, wie wichtig der direkte Austausch zwischen Schülerinnen, Schülern und Einsatzkräften ist. Mit diesem Format setzen wir genau dort an, wo die Zukunft unserer Demokratie gestaltet wird: bei der Jugend. Respekt gegenüber Einsatzkräften ist keine Selbstverständlichkeit, sondern die Grundlage dafür, dass wir als Polizei unseren Auftrag zum Schutz der Gesellschaft erfüllen können. Gerade der offene Dialog mit jungen Menschen ist mir dabei besonders wichtig - hier können wir zuhören, erklären, Vorurteile abbauen und ein gesamtgesellschaftliches Miteinander stärken."

Neben Jacob Bald standen auf dem Podium Samirullah Abasi als zentraler Jugendkoordinator des Polizeipräsidiums Westhessen, Cengiz Colak als Migrationsbeauftragter des Polizeipräsidiums Westhessen sowie Viktoria Großmann von der Polizeistation Limburg den interessierten Jugendlichen Rede und Antwort. Unterstützt wurden sie dabei von Jennifer Girnus von der Einstellungsberatung. Die Veranstaltung stieß insgesamt auf große Begeisterung. Dies zeigte sich insbesondere an den zahlreichen Fragen, die die im Unterricht sehr gut vorbereiteten Schülerinnen und Schüler den Podiumsteilnehmenden stellten. Hieraus entwickelte sich ein lebhafter und kurzweiliger Austausch.

Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" wird mittlerweile im zweiten Jahr in Hessen durchgeführt und bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen. Dabei steht im Vordergrund, den Jugendlichen die Rolle und Aufgaben der Polizei näherzubringen sowie Einblicke in die täglichen Herausforderungen des Polizeiberufs und die Funktionsweise des Rechtsstaats zu vermitteln.

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