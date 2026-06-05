Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 05.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Raub am Bahnsteig - Täter flüchtet+ Verden. Am Donnerstagmorgen, gegen 07.10 Uhr, kam es beim Bahnhof zu einem Raub durch einen bislang unbekannten Täter. Ein 38-Jähriger hielt auf dem Bahnsteig auf und wartete auf den Zug. Der Täter näherte sich im und entwendete zunächst ein Portemonnaie aus einer Hosentasche. Anschließend schlug er den 38-Jährigen und flüchtete über den Bahnsteig in Richtung Mühlenberg. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20-25 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben. Dieser trug eine helle Hose und ein helles Oberteil. Er habe dunkle Haare und einen Bart gehabt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Emtinghausen. In der Zeit von Mittwoch, 13.45 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Syker Straße ein. Die Täter betraten das Grundstück und schoben zunächst gewaltsam die Außenrollos hoch. Anschließend öffneten sie ein dahinterliegendes Fenster und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten die Räume, verließen das Haus nach ersten Erkenntnissen jedoch ohne Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Verkehrsunfall mit vier Beteiligten+ Achim/A1. Auf der A1 in Richtung Hamburg, zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz, ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten. Ein 63-jähriger Daimler-Fahrer wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah den dort fahrenden VW eines 34-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß geriet der Daimler ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen konnte vor dem verunfallten Daimler noch rechtzeitig anhalten. Eine nachfolgende 30-jährige Skoda-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den BMW auf. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen von drei beteiligten Fahrzeugen mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die 30-Jährige und der 23-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 47.500 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit verletzter Person+ Ottersberg. Auf der Quelkhorner Landstraße kam es am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Transporters und ein 74 Jahre alter Fahrer eines VW befuhren hintereinander die L154, als der VW-Fahrer aus geklärter Ursache auf den Transporter auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro.

+Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindhooper Straße wurde am Donnerstagabend ein Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt. Bisherigen Informationen zufolge beabsichtigte der Junge, hinter einem geparkten Pkw die Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten Skoda eines 47-jährigen Fahrers. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebstahl aus Baustellencontainer+ Schwanewede. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18 und 07 Uhr, überwanden bislang unbekannte Täter einen Bauzaun und gelangten auf ein Baustellengelände in der Hinnebecker Straße. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Container und entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Fahrzeugen oder Personen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Brand eines Elektrofahrzeugs+ Schwanewede. Am frühen Freitagmorgen, gegen 03.30 Uhr, geriet im Habichthorster Weg ein Elektrofahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte beim Vorbeifahren das brennende Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz und informierte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand, das Fahrzeug brannte im vorderen Bereich dennoch vollständig aus. Der Tesla wurde im Anschluss von dem Parkplatz abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

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