Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtragsmeldung zu +Messer bei Auseinandersetzung eingesetzt- ein Tatverdächtiger ermittelt+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Im Rahmen der Ermittlungen zu der Auseinandersetzung mit Messer sucht die Polizei noch mögliche Zeugen, welche die Tat mitbekommen haben oder Angaben zu der Identität des zweiten Täters machen können.

Der bislang unbekannte Täter war zusammen mit dem bereits ermittelten 19 Jährigen Tatverdächtigen unterwegs. Der 19-Jährige trug dabei ein auffällig schwarz-rot gestreiftes Fußballtrikot vom AC Mailand.

Hinweise können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

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