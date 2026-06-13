PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Buntmetalldiebstahl +++ Körperverletzung und Bedrohung +++ Kennzeichendiebstahl

Limburg-Weilburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Behringstraße Tatzeit: Samstag, 13.06.2026, 03:44 Uhr

(fm) Am Samstag, den 13.06.2026, kam es um 03:44 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Behringstraße in Limburg a. d. Lahn. Der Täter hebelte die Balkontür vermutlich mit einem Schraubendreher auf und verschaffte sich hierdurch Zugang zu den Wohnräumen. Hier wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht, bis die Bewohnerin auf den Täter aufmerksam wurde und diesen verschreckte. Es wurden Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Schaden an der Balkontür wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 175 cm groß, mitteleuropäische Erscheinung, kurze dunkelblonde Haare, dunkle Kleidung, dunkelgraue Schirmmütze, Raucher. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter Tel. +49 6431 / 9140 - 0 oder per E-Mail an kvd.limburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Versuchter Buntmetalldiebstahl

Tatort: 65520 Bad Camberg, Carl-Zeiss-Straße Tatzeit: Freitag, 12.06.2026, 20:00 Uhr

(fm) Am Freitag, den 12.06.2026, kam es in der Carl-Zeiss-Straße in Bad Camberg gegen 20:00 Uhr zu einem versuchten Diebstahl von Buntmetall von einem Firmengelände. Ein Zeuge störte die drei Täter bei der Tatausführung, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die drei Täter hatten den Doppelstabmattenzaun aufgeschnitten, um auf das Firmengelände zu gelangen. Dort suchten sie das Gelände ab und trugen diverse Buntmetalle an dem aufgeschnittenen Zaun zusammen. Als der Zeuge dann auf die Personen aufmerksam wurde, flüchteten die drei Täter ohne das Diebesgut in Richtung Otto-Hahn-Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 EUR geschätzt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, südländische Erscheinung, ca. 20 Jahre alt, dunkle lockige Haare und Bart, schwarze Kleidung, einer trug ein kurzärmliges blaues Oberteil. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter Tel. +49 6431 / 9140 - 0 oder per E-Mail an kvd.limburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Körperverletzung und Bedrohung

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Fußweg nahe der Alten Lahnbrücke Tatzeit: Freitag, 12.06.2026, 15:00 Uhr

(fm) Am Freitag, den 12.06.2026, kam es auf einem Fußweg nahe der Alten Lahnbrücke in Limburg zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung. Hierbei wurde ein 34 Jahre alter Mann aus Beselich leicht verletzt. Der Geschädigte stellte sich während eines Regenschauers unter einem Baum nahe eines Kinderspielplatzes unter. Eine männliche Person, die dort auf einer Parkbank saß, ging unvermittelt auf den Geschädigten zu, sprach ihn an, redete wirr. Hierbei schlug er den Geschädigten ohne Ankündigung mehrfach ins Gesicht. Als der Täter bemerkte, dass der Geschädigte durch die Attacke eine Platzwunde erlitt, begann er sich dafür zu entschuldigen, ließ von ihm ab, ging zu einem leerstehenden Gebäude und bewaffnete sich dort mit einer Eisenstange. Der Geschädigte ergriff daraufhin die Flucht. Personenbeschreibung: Männlich, ca. 40 Jahre alt, osteuropäische Erscheinung und Akzent, ca. 170 bis 175 cm groß, blonde Haare (Irokese), kein Bart, trug eine Weste. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter Tel. +49 6431 / 9140 - 0 oder per E-Mail an kvd.limburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 35781 Weilburg, Mozartstraße

Tatzeit: Donnerstag, 11.06.2026, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.06.2026, 07:00 Uhr (Sch) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Weilburg zu einem Kennzeichendiebstahl. Der Besitzer stellte seinen Citroen Jumper am Donnerstag gegen 18:00 Uhr in der Mozartstraße ab. Als dieser am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die beiden Kennzeichenschilder entwendet worden waren. Das Kennzeichen lautet WEL-MD 49. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter Tel. +49 6471 / 9386 - 0 oder per E-Mail an kvd.limburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

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