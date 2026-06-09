Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ein Verletzter nach nächtlicher Auseinandersetzung an der Birne

Minden (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen hat ein 26 Jahre alter Mann leichte Verletzungen erlitten. Dies meldeten Zeugen der Polizei in der Nacht zu Samstag, woraufhin die Leitstelle gegen 2.35 Uhr Einsatzkräfte zur Mindener Birne entsandte.

Vor Ort berichtete man den Polizisten, dass Jugendliche im Außenbereich des dortigen Fast-Food-Restaurant zunächst negativ durch ihr lautstarkes Agieren aufgefallen waren. Als zwei 26-Jährige schließlich darum baten, das Verhalten anzupassen, kam es zum Streit. Dabei stießen die Jugendlichen Drohungen aus. Wenig später verließen alle Beteiligten nach und nach das Restaurant, der Streit verlagerte sich schließlich vor ein benachbartes Wettbüro.

Dort zückte einer der Jugendlichen, so die Erkenntnisse, einen spitzen Gegenstand und fügte einem der 26-Jährigen zwei Schnittwunden zu. Schließlich flüchteten die Angreifer vom Tatort. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den leicht verletzten Neusser und brachte ihn zur ambulanten Behandlung schließlich ins Johannes Wesling Klinikum.

Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktnahme.

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