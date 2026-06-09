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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab

Hüllhorst (ots)

(TB) Ein BMW-Fahrer kam in der Nacht zu Sonntag bei Hüllhorst mit seinem Wagen von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten seine Alkoholisierung.

Der 28-Jährige befuhr gegen kurz vor Mitternacht die Niedringhausener Straße und bog auf die Oberbauerschafter Straße ab. Hier beschleunigte der Hüllhorster sein Fahrzeug. Mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und rutschte einen Hang hinunter. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenwagenbesatzung die deutliche Alkoholisierung des Mannes. Es folgte eine Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache Lübbecke. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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