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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gewässerverunreinigung auf dem Mittellandkanal - Zeugensuche

POL-MI: Gewässerverunreinigung auf dem Mittellandkanal - Zeugensuche
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Minden (ots)

Ein Zeuge verständigte am Sonntag (7. Juni) die Wasserschutzpolizeiwache Minden, weil er von der Brücke 140 (Bayernring - Minden) auf dem Mittellandkanal (Kilometer 100) einen Ölfilm feststellte.

Der Kanal war teilweise über die gesamte Breite und über eine Länge von mehreren 100 Metern verschmutzt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Eine Rückverfolgung der Ölspur führt in Höhe des Kilometers 99,3 zu einem leeren und geöffneten Ölkanister. Ob dieser in Zusammenhang mit der Gewässerverunreinigung stehen könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Wasserschutzpolizei fertigte eine Strafanzeige infolge der Gewässerverunreinigung und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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