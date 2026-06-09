Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Firmengebäude

Espelkamp (ots)

(TB) Bisher Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in Räumlichkeiten einer Firma in der Von-dem-Bussche-Münch-Straße ein. Hier entwendeten sie eine Vielzahl von Bronzefiguren.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Einbrecher die Firma im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmittag auf. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu einem Ausstellungsraum. Hier suchten sie gezielt die dort ausgestellten Bronzefiguren auf. Aufgrund des Gewichtes sowie der Größe des Diebesgutes müssen die Langfinger zum Abtransport mutmaßlich ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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