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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Firmengebäude

Espelkamp (ots)

(TB) Bisher Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in Räumlichkeiten einer Firma in der Von-dem-Bussche-Münch-Straße ein. Hier entwendeten sie eine Vielzahl von Bronzefiguren.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Einbrecher die Firma im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmittag auf. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu einem Ausstellungsraum. Hier suchten sie gezielt die dort ausgestellten Bronzefiguren auf. Aufgrund des Gewichtes sowie der Größe des Diebesgutes müssen die Langfinger zum Abtransport mutmaßlich ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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