Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Sonntag, 29. März 2026, tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A6, zwischen Heilbronn und Nürnberg, Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor der Raststätte Hohenlohe

Hohenlohekreis (ots)

Am Sonntag, den 29. März 2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor der Rastanlage Hohenlohe, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Ein 35-jähriger Sprinterfahrer blieb zunächst aufgrund von Treibstoffmangel auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn liegen. Beim Versuch sein Fahrzeug mit einem Kanister zu Befüllen, wurde dieser von einem herannahenden Iveco-Wohnmobil erfasst. Dessen 63-jähriger Fahrer konnte den Verkehrsunfall nicht vermeiden und verletzte den 35-jährigen hierbei tödlich. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Am Iveco-Wohnmobil entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug des 35-jährigen wird auf ungefähr 7.000 Euro geschätzt.

Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die BAB A6 in Fahrtrichtung Nürnberg bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Neuenstein abgeleitet. Hierdurch staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von bis zu sechs Kilometern.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg des Polizeipräsidiums Heilbronn. Zur Klärung des konkreten Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften im Einsatz. Die Betreuung der unfallbeteiligten Personen und Zeugen erfolgte durch Notfallseelsorger.

Für die Verkehrsunfallaufnahme sowie verkehrslenkende Maßnahmen war die Polizei mit acht Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die verkehrslenkenden Maßnahmen wurden später durch die Autobahnmeisterei Öhringen wahrgenommen.

30.3.2026, Weber

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