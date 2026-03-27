Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchter Einbruch

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Kocherstetten: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Am Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Kocherstetten einzubrechen. Zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über die Rückseite des Grundstücks in der Froschstraße Zugang. Der Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterte, und es gelang ihm nicht, ins Gebäude vorzudringen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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