Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis Sonntag, 29. März 2026, 74731 Walldürn - eine Tote nach Wohnungsbrand

Walldürn (ots)

Am späten Vormittag des 29. März 2026 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Walldürn zu einem Brandausbruch. Zwei Bewohner konnten sich selbständig aus dem Gebäude retten. Eine weitere, 86-jährige, Hausbewohnerin konnte durch die Feuerwehr im Verlauf der Brandbekämpfung und Absuche des Gebäudes nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit unklar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Walldürn war mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften sowie die Polizei mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften im Einsatz.

29.3.2026, Weber

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