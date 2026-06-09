Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto schleudert nach Zusammenstoß von der Straße

Lübbecke (ots)

(SN) Beim Zusammenstoß von zwei Autos ist am Samstag in Lübbecke Sachschaden entstanden. Zudem muss sich einer der Fahrer mit unangenehmen Konsequenzen auseinandersetzen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 48 Jahre alte Toyota-Fahrerin aus Lübbecke gegen 21 Uhr die Straße "Am Esch" in Fahrtrichtung Lübbecke befahren, als ihr ein 25-Jähriger am Steuer eines Ford entgegenkam. Dabei geriet der Preußisch Oldendorfer laut Polizeibericht kurz nach der Kreuzung Unterm Dorf / Wiesenweg aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur - die Autos kollidierten. Während der Ford des Mannes mit gebrochener Vorderachse auf der Fahrbahn verblieb, schleuderte der Toyota mit dem Heck voraus in einen Straßengraben.

Beide Fahrzeugführer blieben offenbar körperlich unversehrt. Weil die Beamten aber bei dem 25-Jährigen einen Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkten und ein entsprechender Vortest diesen Verdacht erhärtete, wurde ihm auf der Wache Espelkamp eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher. Beide Fahrzeuge nahmen sichtbar Schaden und mussten abtransportiert werden.

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