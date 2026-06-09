Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hundestreit löst Polizeieinsatz aus

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein vermeintlicher Angriff durch zwei Hunde in der Magdalaer Straße in Mellingen wurde am Montagmorgen der Polizei mitgeteilt. Gegen 07:54 Uhr wurde gemeldet, dass ein Mann um Hilfe rufe, da einer seiner Hunde ihn angreifen wolle. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch anders dar. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hundehalter mit zwei Hunden seiner Lebensgefährtin unterwegs, als die Tiere miteinander in Streit gerieten. Dabei biss einer der Hunde dem anderen ins Ohr. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der verletzte Hund wurde zur tierärztlichen Behandlung gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bekannt, dass für einen der Hunde keine ordnungsgemäße Anmeldung vorlag.

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