PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung in Frickhofen+++

Limburg (ots)

01. Gefährliche Körperverletzung in Frickhofen Dornburg -Frickhofen Sonntag, den 14.06.2026 / 01.09 Uhr

Am Sonntag Morgen kam es in Dornburg-Frickhofen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei kam es zwischen einer 55-jährigen und einer 21-jährigen männlichen Person aus unbekannter Ursache zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 55-Jährige dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser an der Lippe verletzt wurde. Im Anschluss sprühte der 55-Jährige dem 21-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Der 21-Jährige musste durch einen Rettungswagen behandelt werden.

Der 55-Jährige floh unmittelbar nach der Tat, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

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