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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kindergarten
Mobile Messanlage beschmiert

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Freitag versuchten unbekannte Täter die Türen eines Kindergartens an der Berliner Straße aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. Ein unbekannter Täter besprühte Sonntag, gegen 11.50 Uhr, einen mobilen Blitzer an der Hochstraße. Zeugen meldeten die verdächtige Person. Sie sei dunkel gekleidet, männlich und etwa 180-190 cm groß. Der Täter flüchtete unerkannt und blieb trotz Fahndung verschwunden. Die Polizeibeamten legten eine Strafanzeige vor. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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