Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Über 70 Fahrer zu schnell

Menden (ots)

Die Polizei kontrollierte Freitagvormittag die Geschwindigkeit im nördlichen Kreisgebiet. Im Fokus stand die Bundesstraße 515 in Menden-Oberrödinghausen.

Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am 08.05.2026 zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr den Verkehrsfluss auf der Hönnetalstraße mittels ESO-Messanlage. Insgesamt passierten 1535 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz der Kontrolle: Auf 69 Fahrer kommt ein Verwarngeld zu. Gegen vier weitere Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Mit einem Fahrverbot muss niemand rechnen. Der traurige Spitzenreiter: Ein Autofahrer mit MK-Zulassung, der innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 75 km/h gemessen wurde - erlaubt sind maximal 50 km/h. (dill)

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