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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im nördlichen Kreisgebiet

Menden (ots)

Samstag kontrollierte die Polizei in Lendringsen die Geschwindigkeit. Im Fokus stand dabei Lendringsen. Zwischen 07:35 Uhr und 10:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte mittels Radartechnik den Verkehr am Bieberkamp. Von 145 gemessenen Fahrzeugen waren 32 zu schnell unterwegs. Während 25 Fahrer ein Verwarngeld erwartet, musste gegen sieben weitere Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Den unrühmlichen Höchstwert lieferte ein Pkw-Fahrer mit MK-Kennzeichen: Er wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 78 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Im Anschluss verlagerte die Polizei die Messstelle zum Böingser Weg. In der Zeit von 10:05 Uhr bis 11:45 Uhr passierten 74 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Hier hielten sich die Überschreitungen im moderaten Bereich: Auf 13 Fahrer kommt ein Verwarngeld zu. Der Spitzenreiter wurde in der 30er-Zone mit 44 km/h registriert.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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