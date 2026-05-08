Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen zur Cannabis-Plantage

Plettenberg (ots)

Bezugsmeldung vom 07.05.2026 - 15:31 Uhr: POL-MK: Illegale Cannabis-Plantage stillgelegt https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6270938

Nach der Stilllegung der Cannabis-Plantage in Leinschede liefen die Durchsuchungs- und Ermittlungsarbeiten noch bis tief in die Nacht. Auch Freitagvormittag waren Ermittler der Polizei vor Ort und haben die Räumung begleitet.

Gestern Nachmittag nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige (61 und 63) vorläufig fest. Sie wurden nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im großen und sehr unübersichtlichen Gebäudekomplex wurden über 500 größtenteils erntefähige Pflanzen gefunden, beschlagnahmt und noch am späten Abend mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks vernichtet. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf insgesamt neun Hunde, die in die Obhut des Ordnungsamtes der Stadt Plettenberg übergeben wurden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen dauern an. (dill)

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