POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 11-Jähriger

Bad Bergzabern (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6316067 Der am 15.07.2026 als vermisst gemeldete 73-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

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