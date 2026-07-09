Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemeldung des PP Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Versuchter Raub misslingt - Tatverdächtiger in Haft - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein 37-jähriger Mann hat am Samstag versucht, einer Fußgängerin die Handtasche zu entreißen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Geschädigte am Samstag, den 04.07.2026 gegen 19:00 Uhr fußläufig auf dem Uferweg zwischen Pforzheim und Dillweißenstein, als sich der Tatverdächtige von hinten an sie näherte und versuchte, ihr gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Als dies misslang, kam es zum Gerangel zwischen der Frau und dem 37-Jährigen. Währenddessen versuchte der Tatverdächtige weiter vergebens die Tasche zu entreißen. Mit einem Biss in einen der Finger des Mannes gelang es der Frau letztendlich, den Angriff abzuwehren. Der Räuber flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Dillweißenstein.

Nach kurzer Verfolgung konnte der 37-Jährige durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter beim AG Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl aufgrund vorliegender Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Die Geschädigte erlitt durch die Gewaltausübung des Mannes mehrere Verletzungen. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Vor Ort wurde sie durch den ebenfalls verständigten Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt werden beim Kriminalkommissariat Pforzheim geführt. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Der circa 175 cm große Tatverdächtige mit Bauchansatz und lichtem Haar war zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt mit weiß-grauer Aufschrift und einer Capri-Jeans (3/4-Hose) bekleidet. Er trug schwarze Sportschuhe.

Christian Schwab, Pressestelle Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim Patrick Bogner, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell