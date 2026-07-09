PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autoscheibe eingeschlagen und Kabel entwendet

Pforzheim (ots)

Nahezu wertlose Beute hat ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gemacht.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde an einem in der Gustav-Rau-Straße geparkten Fahrzeug die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Im Inneren des schwarzen Opel-SUVs lagen jedoch keine Wertgegenstände. Neben leeren Pappkartons konnte die Täterschaft lediglich mehrere Ladekabel vorfinden, welche sie letztendlich entwendete. Der entstandene Schaden am Pkw ist somit um ein Vielfaches höher als der Wert des entwendeten Diebesguts.

Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:25

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist festgenommen

    Pforzheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Mann vor mehreren Personen an seinem Geschlechtsteil manipuliert und ist nach kurzer Flucht von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen 0:25 Uhr hielt sich eine 18-jährige Frau mit drei weiteren Personen auf dem Turnplatz auf. Dabei bemerkte sie wenige Meter von ihr entfernt einen Mann, der onanierte und sie währenddessen anschaute. Als sie ihn ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 09:40

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnmobil aufgebrochen und Gasflaschen entwendet

    Pforzheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch hat eine bislang unbekannte Täterschaft Gasflaschen aus einem Wohnmobil entwendet. Der Geschädigte hatte sein Wohnmobil in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz am Straßenrand der Welschäckerstraße abgestellt. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr, wurde das Wohnmobil zum Ziel von Dieben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren