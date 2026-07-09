Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autoscheibe eingeschlagen und Kabel entwendet

Pforzheim (ots)

Nahezu wertlose Beute hat ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gemacht.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde an einem in der Gustav-Rau-Straße geparkten Fahrzeug die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Im Inneren des schwarzen Opel-SUVs lagen jedoch keine Wertgegenstände. Neben leeren Pappkartons konnte die Täterschaft lediglich mehrere Ladekabel vorfinden, welche sie letztendlich entwendete. Der entstandene Schaden am Pkw ist somit um ein Vielfaches höher als der Wert des entwendeten Diebesguts.

Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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