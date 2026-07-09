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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist belästigt Frau

Freudenstadt (ots)

Ein 69-jähriger Mann hat am Mittwochmittag vor einer Frau auf einer Sitzbank sein Geschlechtsteil entblößt.

Nach bisherigem Kenntnisstand saß die 27-Jährige gegen 12.00 Uhr auf einer Bank neben dem Reitplatz in der Karl-von-Hahn-Straße, als sich ein ihr unbekannter Mann neben sie setzte. Dieser öffnete seine Hose, präsentierte sein Glied und fragte, ob sie es anfassen möchte. Die Frau entfernte sich daraufhin fußläufig von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 69-Jährige in seinem Fahrzeug auf einem Feldweg in der Nähe der Reitanlage angetroffen werden.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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