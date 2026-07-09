Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Verkehrsunfall mit Kind - Zeugen gesucht

Neulingen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem achtjährigen Kind und einem bislang unbekannten Autofahrer am Dienstagnachmittag in Göbrichen sucht die Polizei nach Zeugen sowie dem beteiligten Fahrzeugführer.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Achtjährige mit seinem City-Roller gegen 17:00 Uhr die Gartenstraße, als es mit einem entgegenkommenden blauen Mercedes zu einer Kollision kam. Der bislang unbekannte Fahrer hielt zunächst an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes und setzte seine Fahrt anschließend fort. Ein Austausch der Personalien fand nicht statt.

Erst am Folgetag wurden Verletzungen festgestellt, woraufhin das Kind in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem mutmaßlich blauen Mercedes beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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