PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Verkehrsunfall mit Kind - Zeugen gesucht

Neulingen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem achtjährigen Kind und einem bislang unbekannten Autofahrer am Dienstagnachmittag in Göbrichen sucht die Polizei nach Zeugen sowie dem beteiligten Fahrzeugführer.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Achtjährige mit seinem City-Roller gegen 17:00 Uhr die Gartenstraße, als es mit einem entgegenkommenden blauen Mercedes zu einer Kollision kam. Der bislang unbekannte Fahrer hielt zunächst an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes und setzte seine Fahrt anschließend fort. Ein Austausch der Personalien fand nicht statt.

Erst am Folgetag wurden Verletzungen festgestellt, woraufhin das Kind in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem mutmaßlich blauen Mercedes beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 11:24

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist belästigt Frau

    Freudenstadt (ots) - Ein 69-jähriger Mann hat am Mittwochmittag vor einer Frau auf einer Sitzbank sein Geschlechtsteil entblößt. Nach bisherigem Kenntnisstand saß die 27-Jährige gegen 12.00 Uhr auf einer Bank neben dem Reitplatz in der Karl-von-Hahn-Straße, als sich ein ihr unbekannter Mann neben sie setzte. Dieser öffnete seine Hose, präsentierte sein Glied und fragte, ob sie es anfassen möchte. Die Frau ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:30

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autoscheibe eingeschlagen und Kabel entwendet

    Pforzheim (ots) - Nahezu wertlose Beute hat ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gemacht. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde an einem in der Gustav-Rau-Straße geparkten Fahrzeug die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Im Inneren des schwarzen Opel-SUVs lagen jedoch keine Wertgegenstände. Neben leeren Pappkartons konnte die ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:25

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist festgenommen

    Pforzheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Mann vor mehreren Personen an seinem Geschlechtsteil manipuliert und ist nach kurzer Flucht von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen 0:25 Uhr hielt sich eine 18-jährige Frau mit drei weiteren Personen auf dem Turnplatz auf. Dabei bemerkte sie wenige Meter von ihr entfernt einen Mann, der onanierte und sie währenddessen anschaute. Als sie ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren