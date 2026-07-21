Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Autos beschädigt

Unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende, in der Zeit von Freitag, 17 Uhr und Montag, 06:30 Uhr in der Seehofstraße drei geparkte Autos beschädigt, indem sie an jeweils einer Fahrzeugseite tiefer Kratzer hinterließen. Sowohl an einem Ford, einem VW und einem Opel entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Welzheim: Unfall - Radfahrer übersehen

Ein 44-jähriger Seat-Fahrer übersah am Montag, gegen 17:50 Uhr einen elfjährigen Radfahrer, der die Industriestraße queren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrrad des Elfjährigen wurde in Höhe von etwa 600 Euro beschädigt.

Schorndorf: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:15 Uhr und Montag, 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in Werkstatträumlichkeiten in der Stuttgarter Straße ein. Dort durchsuchten die unbekannten Täter etliche Büros und entwendeten einen eingebauten etwa 80 kg schweren Schranktresor, in dem ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aufbewahrt wurde. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 an die Polizei zu wenden.

Waiblingen: Unfall auf B14

Ein 55-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Montag, gegen 09:30 Uhr die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Backnang. Zwischen den Anschlussstellen Waiblingen-Mitte und Waiblingen-Nord verlor der LKW-Fahrer aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Am LKW entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde in Höhe von etwa 12.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

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