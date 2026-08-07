Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 17-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen konnte beobachtet werden, wie die 17-jährige Jugendliche aus Mannheim ihre Wohnung verließ, und ist seitdem nicht mehr zu erreichen. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu keinem Auffinden.

Die Vermisste ist 165 cm groß, hat eine kräftige Statur, lange rot gefärbte Haare, die meistens zum Zopf gebunden sind, und grün-braune Augen. Am Tag des Verschwindens trug sie weiße Schuhe der Marke "Adidas". Außerdem trägt sie einen Nasenring am linken Nasenflügel.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-3/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell